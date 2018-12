Al chilometro 176 della SS 115, intorno alle ore 10:30 della giornata di ieri, un’auto modello Mercedes è stata pericolosamente avvolta dalle fiamme. Salvo il conducente e per fortuna non si conta alcun ferito. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Poco chiare le cause dell’incendio, ma si sospetta un’anomalia al motore.