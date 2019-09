Se la sono vista davvero brutta gli occupanti di un’autovettura, che per cause sconosciute ha preso fuoco, durante la marcia. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo, un monovolume Fiat Ulisse.

I passeggeri sono scappati in tempo, mettendosi in salvo. È successo verso le 14 in contrada “Modella – Cozzo Mosè” tra il Villaggio Mosè, e sotto l’abitato di Favara.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e agenti della sezione Volanti.