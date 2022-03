Paura per un’auto in fiamme, conducente si mette in salvo

Se l’è vista davvero brutta la persona alla guida di un’autovettura, che per cause sconosciute ha preso fuoco, durante la marcia. Per fortuna è scappata in tempo, mettendosi in salvo. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo.

È successo sabato sera in via Porta Agrigento, nel centro di Raffadali. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, hanno spento l’incendio, evitando che si propagasse. I carabinieri della Stazione cittadina si sono occupati degli accertamenti del caso.

Un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura sarebbe la causa del rogo.