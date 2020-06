Paura per un incendio vicino ad abitazioni e case di campagna

Momenti di paura per un incendio, che ha bruciato una vasta area di campagna di contrada “Scavuzzo”, tra la miniera e il mare di Realmonte. Quasi sicuramente dietro al rogo la mano criminale di un piromane, che ha appiccato il fuoco alla sterpaglia.

L’incendio complice anche un venticello caldo, in pochi minuti si è esteso, avvicinandosi minacciosamente alle abitazioni e case di campagna. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, accorsi con due autobotti, una campagnola e un quarto mezzo.

Spruzzi di acqua lanciati da diversi punti hanno evitato che il rogo potesse raggiungere le costruzioni. Purtroppo nulla hanno potuto fare i soccorritori per cercare di salvare alberi, piante e macchia mediterranea ridotti in cenere in pochi minuti.