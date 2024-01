Si sono vissuti momenti di paura, l’altro pomeriggio, in via Carducci a Ravanusa. Qualcuno ha incendiato un contatore del gas e, all’improvviso, si innescata una fuga di gas che ha invaso alcune strade. Numerose le telefonate giunte alla Centrale operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, da parte di cittadini. E ovviamente nelle loro menti è riaffiorato il ricordo di via Trilussa dove l’11 dicembre 2021 si verificò l’esplosione dovuta ad una fuga di gas che causò la morte di 10 persone. In via Carducci, grazie al tempestivo e provvidenziale l’intervenuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, è stato scongiurato il peggio. I pompieri hanno spento le fiamme, per poi occuparsi della messa in sicurezza dell’area interessata. I tecnici dell’azienda del gas hanno successivamente riparato il tubo e ripristinato il servizio.