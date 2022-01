Paura in via Papa Luciani, residenti evacuati

Paura in via Papa Luciani nel cuore del capoluogo Agrigentino. L’allerta è scattata poco dopo le 15 , i vigili del fuoco sono intervenuti insieme con il personale per prestare soccorso ai residenti che segnalavano fumo proveniente da un’abitazione. Al momento pare che nessuno di loro è rimasto ferito e sono stati tutti evacuati gli abitanti di un intero stabile, in attesa delle verifiche del caso. Sul posto anche due volanti della polizia di Stato. Alcuni hanno temuto si trattasse di un caso di fuga di gas. Dopo i fatti di Ravanusa è cresciuta l’allerta per questo genere di eventi ma pare che dopo le prime verifiche la situazione sia sotto controllo. Articolo in aggiornamento.

Cosa fare in caso di fuga di gas

Il gas metano rappresenta la maggior fonte di pericolo d’incendio in casa, perché una volta miscelato con l’ossigeno presente nell’aria può accendersi anche in presenza di una piccola sorgente di calore. In condizioni particolari può addirittura esplodere e causare gravi danni sia per le strutture della casa che per quelle circostanti, se non la loro completa distruzione.

Se sent odore di gas e sei in casa:

mantieni calma;

chiudi il contatore del gas o il rubinetto;

non accendere e non spegnere luci;

non suonare campanelli o attivare impianti elettrici;

non usare fiammiferi, accendini, candele per non provocare fiamme o scintille;

apri tutte le finestre per ventilare il locale ed allontanati chiudendo la porta.

Se l’odore è forte e persistente:

esci di casa;

quando sei all’aperto contatta il 115 Vigili del Fuoco;

se puoi, interrompi l’erogazione elettrica lontano dal luogo ove si sente l’odore di gas;

rientra solo quando sei sicuro che la fuga di gas è cessata e solo se sono stati effettuati controlli da parte delle autorità competenti;

segui le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine e dalle competenti autorità.

Nei casi in cui non si è certi del corretto funzionamento dell’impianto occorre, prima della ripresa dell’erogazione, richiedere l’effettuazione di una verifica da parte di personale abilitato.

L’altro pericolo legato all’utilizzo del gas metano è dato dalla produzione di ossido di carbonio (CO) liberato da apparecchi difettosi; il CO è un gas inodore, incolore e tossico che può essere letale anche in piccole concentrazioni. E’ un prodotto della combustione che si diffonde nell’ambiente per il cattivo funzionamento del sistema di scarico dei fumi o quando l’areazione del locale è insufficiente.

I sintomi di avvelenamento da ossido di carbonio sono mal di testa (88% dei casi), vertigini (83%) e nausea (75%) ma anche debolezza, difficoltà respiratoria o vomito, quindi collasso e perdita di conoscenza.

Quando si acquista un apparecchio a gas bisogna essere certi che questo sia a norma e quando si devono installare apparecchi o costruire impianti è necessario rivolgersi ad impiantisti e installatori qualificati che, ai sensi del D.M. 37/2008, sono tenuti ad effettuare installazioni a regola d’arte.

Ricorda inoltre che sono importantissime le manutenzioni periodiche delle apparecchiature che consentono di mantenere in efficienza i sistemi di sicurezza.