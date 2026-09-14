Momenti di paura ieri mattina in via Atenea, nel centro di Agrigento. Una porzione di cornicione si è staccata dal prospetto di una palazzina sfiorando alcune persone che passeggiavano. Soltanto il caso ha voluto che il calcinaccio non prendesse in pieno nessuno. Sono stati dei cittadini a lanciare l’allarme e segnalare il pericolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno rimosso le altre parti pericolanti. Le abitazioni non sono a rischio.

L’episodio riaccende i riflettori su un problema più ampio: è facile constatare come diversi edifici di via Atenea siano trascurati. La preoccupazione cresce in vista dell’arrivo della stagione delle piogge, poiché le infiltrazioni d’acqua potrebbero aggravare ulteriormente la fragile stabilità di vecchi immobili.

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