Paura, disagi e qualche danno per un incendio divampato in alcuni terreni

Fiamme altissime a minacciare aziende e abitazioni, fumo visibile a distanza, e tanta tanta paura. Tutto quanto per un incendio divampato in alcuni terreni tra via Venezuela e via Unità d’Italia, nella zona di Sangisippuzzu, ad Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il rogo potrebbe essere di natura dolosa, appiccato forse in più punti da qualche piromane. In pochi attimi la sterpaglia ha iniziato a bruciare, e le fiamme si sono estese.

L’incendio, dopo avere carbonizzato un vasto terreno di erba secca, alberi, e altra vegetazione, si è propagato fino a lambire alcune aziende e casolari di campagna. Ad evitare il peggio l’intervento provvidenziale e tempestivo dei Vigili del fuoco di Agrigento.