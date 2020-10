Paura ad acquistare online? Ecco la nuova start up che ti aiuta

Fregatura online. Succedeva spesso in passato, quando gli acquisti online erano la novità che si affacciava al mondo. Ma ancora oggi, nonostante siamo molto più informati, a volte può accadere di incorrere in piccole truffe oppure transazioni che lasciano l’amaro in bocca. Un prodotto che non è per niente come quello visto online, oppure un’assistenza post vendita scarsa, o peggio ancora politiche di reso e sostituzione che fanno letteralmente infuriare. La paura di gettare al vento il proprio denaro è giustamente ancora alta, ma per fortuna c’è un modo per superarla. La start up AlMigliorPrezzo ha infatti creato un luogo online in cui confrontare i prodotti disponibili e condurre i clienti ad un acquisto sicuro su siti partner affidabili. Ecco come funziona.

Confronto, qualità e miglior prezzo

Informarsi sui vari prodotti e confrontare prezzi e caratteristiche è uno dei migliori modi per acquistare in maniera oculata. La start up AlMigliorPrezzo semplifica questa procedura e propone uno spazio online in cui trovare prodotti divisi per categoria merceologica, messi a confronto. In questo modo è possibile farsi un’idea del mercato, risparmiando tempo che altrimenti avresti impiegato nella ricerca dei vari portali.

La redazione seleziona attentamente i prodotti che uniscono qualità al prezzo più competitivo che si trova online. Una volta scelto il prodotto, il cliente verrà successivamente indirizzato sui siti partner in cui completare la transazione sicura e trasparente.

Transazioni sicure con partner affidabili

www.almiglioreprezzo.eu fa parte del Programma di Affiliazione Amazon Europe ed E-Bay. Questo significa che la start up percepisce una commissione pubblicitaria ma senza influire sul prezzo finale del prodotto. L’acquisto dei prodotti selezionati da AlMigliorPrezzo viene finalizzato direttamente sui siti partner. Perché? Il motivo è molto semplice ed è una tutela nei confronti dei clienti. Sia Amazon che E-Bay sono infatti due grandi realtà dello shopping online che basano il loro successo sulla sicurezza delle transazioni e su un’assistenza post vendita formidabile. Acquistare su questi portali garantisce quindi una forte tranquillità di acquisto, spedizione ed eventuale reso o sostituzione. Senza dimenticare che il prodotto individuato è già stato selezionato come miglior rapporto qualità prezzo sul mercato.