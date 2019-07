Patto tra mafia e massoneria, fermato anche un funzionario regionale. Ecco le intercettazioni. VIDEO

Che ci fossero intrecci tra la cosca mafiosa di Licata ed esponenti della massoneria era emerso velatamente dalle carte del blitz Assedio con cui i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento fermarono 7 esponenti tra cui il boss Angelo Occhipinti ed il consigliere comunale Giuseppe Scozzari. Questa mattina un’altra operazione – denominata Halycon – è stata eseguita dai carabinieri del Ros su delega della Dda di Palermo con il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Claudio Camilleri, Geri Ferrara e Alessia Sinatra.

Gli investigatori spiegano il contenuto delle intercettazioni contenute nel video diffuso dai carabinieri. Ecco di seguito la spiegazione:

1° DIALOGO

Viene sottolineata la caratura criminale di Lauria Giovanni il quale, in qualità di portavoce di Falsone Giuseppe, è stato protagonista di dinamiche associative di assoluto rilievo che hanno visto coinvolti i massimi vertici di Cosa Nostra siciliana.

2° DIALOGO

Un esponente della criminalità organizzata calabrese lamenta di non aver ricevuto il pagamento per una fornitura di droga e chiede l’aiuto a Casa Giacomo (esponente della stessa Famiglia di Licata), sottolineando come i calabresi, nutrendo rispetto per l’autorità criminale del Lauria, non intendano procedere autonomamente al regolamento di conti con il soggetto siciliano insolvente.

3° DIALOGO

I due esponenti Mugnos Giovanni e Lutri Lucio sottolineano la necessità di non utilizzare i telefoni in quanto intercettabili (quindi pericolosi come “bombe”)

4° DIALOGO

Si sottolineano le caratteristiche criminali del Lauria Giovanni: in qualità di mafioso “vecchio stampo”, il ‘professore’ rispetta le regole della c.d. “vecchia mafia” (quali il disprezzo per il traffico di droga e il divieto di uccidere donne e bambini) ma, nel contempo, è inflessibile nel punire chi si è reso responsabile di una mancanza.