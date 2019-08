Patto di amicizia tra le città siciliane di Aragona e Comiso

Venerdì 6 settembre, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Aragona, sarà firmato il Patto di Amicizia tra il Sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino e il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, Marisol Burgio Naselli Aragona, attuale discendente dei Principi di Aragona e dei Conti di Comiso, il presidente del Consiglio comunale di Aragona Gioacchino Volpe, l’Arciprete di Aragona Don Angelo Chillura, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Aragona, Paolino Scibetta e il Presidente della Fondazione “Eleutheria” – Centro per lo sviluppo di studi storico e umanistici di Sicilia, Giuseppe Seminerio che ha organizzato la manifestazione intitolata “Patto di Amicizia tra le città di Aragona e Comiso”. L’evento storico-culturale che si articolerà in tre giorni, dal 5 al 7 settembre, è stato patrocinato e voluto fortemente dall’amministrazione Pendolino. “Suggellare un patto di amicizia tra le città di Aragona e Comiso, promosso dalla Fondazione Eleutheria – centro per lo sviluppo di studi storico e umanistici di Sicilia, si inserisce in un progetto maturato a fronte di un approfondito studio sulla storia e i personaggi del Casato dei Naselli, principi di Aragona, villaggio da loro fondato e conti di Comiso” – afferma Giuseppe Seminerio che poi aggiunge: “In un momento storico in cui il disinteresse per la storia, ed in particolare per quella locale, si manifesta preoccupante, rinsaldare gli antichi legami di amicizia, in una comunanza di valori storici e artistici, vuol essere stimolo precursore ad una collaborazione culturale e socio-economica tra le due cittadine, in nome di una Storia che ci unisce. Preziosa e affettuosa la collaborazione alla manifestazione prestata dall’amministrazione di Aragona, nella persona del sindaco Pendolino e del presidente del Consiglio comunale Gioacchino Volpe. Ogni augurio alle due amministrazioni per questo legame di amicizia, nella speranza che sul comune denominatore storico si possa costruire un proficuo legame di cooperazione per il benessere delle due popolazioni”. Tra i numerosi eventi in programma, sabato 7 settembre, alle ore 19:30, presso il palazzo di città, vi sarà il raduno del corteo storico “La Corte dei Principi Naselli” e dei cortei storici di Sicilia. Subito dopo, alle ore 20, sarà inaugurata la 34esima edizione della Sagra della Salsiccia di Aragona.