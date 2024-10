Il gip del tribunale di Palermo Marco Gaeta ha ratificato il patteggiamento a 5 anni do reclusione per Paolo Montalbano, 23 anni, di Ribera, accusato del tentato omicidio di Alfredo Caputo, primario dell’ospedale Cervello di Palermo. Il medico era stato aggredito a febbraio scorso, nel reparto di endocrinologia oncologica che dirige. Montalbano, con un taglierino, aveva colpito Caputo all’orecchio destro, recidendogli anche il tendine del braccio sinistro, con cui il sanitario aveva tentato di parare i colpi.

I gravi danni fisici procurati al primario hanno giustificato la pena elevata. L’indagato era andato in ospedale alla fine di gennaio per farsi prescrivere dei farmaci consigliati da un altro specialista e Caputo si era rifiutato, per la mancanza del piano terapeutico. Il giovane era così tornato, dopo una decina di giorni al nosocomio palermitano, ed ha aggredito il medico.

