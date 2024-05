Dopo l’ apertura della nuova boutique “Marinisa Bag”, all’ interno del Terminal Passengers di Porto Empedocle, arriva un prestigioso riconoscimento per l’imprenditrice Patrizia Russo. Si tratta del Primo Premio nella categoria “Imprese a guida femminile”. A consegnare la targa, a Roma, nel corso dell’Assemblea Nazionale della Confapi, la Confederazione italiana per la piccola e media industria privata, la presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli. Patrizia Russo creatrice del marchio “Marinisa Bag” grazie al suo estro creativo ha saputo “rivalutare” le cosiddette “coffe” siciliane, trasformandole da borse rurali in veri e propri accessori di alta moda diffondendo il made in Sicily arrivando fino alla fashion week di Milano.