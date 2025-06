Domenica 15 giugno 2025, prende vita RÀBATOFF, primo evento del circuito culturale curato da Oltrecapitale, pensato per riattivare il legame profondo tra cittadini, memoria e territorio. Un percorso artistico e sensoriale che invita a ripensare il Rabato non solo come luogo, ma come esperienza condivisa.Attraverso laboratori, performance, passeggiate e degustazioni, RÀBATOFF costruisce un dialogo tra passato e presente, tra chi il Rabato lo abita e chi lo riscopre per la prima volta.Alle ore 17:00 si apre con “Corpo Territorio”, laboratorio esperienziale condotto da Agnese Canicattì, per risvegliare sensazioni e memorie legate al paesaggio urbano.

Dopo la performance “Tra le crepe”, spazio a “Mal di Rabato” con Beniamino e Ilaria, che portano sul palco la sofferenza e la forza di un quartiere mai dimenticato.Tra una passeggiata narrativa e un tour in e-bike con Paradise Agrigento, si esplorano vie e racconti. La serata prosegue con degustazioni delle Cantine Vella, piatti senegalesi di Fatima Mama Africa, e le selezioni musicali in vinile di Miso Soup.

