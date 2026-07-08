Passeggiata per la Vita ad Agrigento, il Centro di Aiuto alla Vita in corteo per sostenere maternità e famiglia

Si è svolta nel pomeriggio di oggi ad Agrigento la tradizionale Passeggiata per la Vita, promossa dal Centro di Aiuto alla Vita (CAV) – Opera Don Guanella, in collaborazione con il Santuario San Calogero. Un momento di testimonianza e condivisione che ha visto la partecipazione di volontari, famiglie, bambini e mamme in dolce attesa.

L’appuntamento è iniziato con il ritrovo davanti al Palazzo di Città, in piazza Pirandello, da dove il corteo, accompagnato da musica e folklore, ha attraversato via Atenea fino a raggiungere la chiesa dell’Immacolata.

A guidare l’iniziativa è stata la presidente del Centro di Aiuto alla Vita, Pinuccia Pappalardo, affiancata dalle volontarie dell’associazione, impegnata da anni nell’accoglienza e nel sostegno delle donne in gravidanza e delle famiglie in difficoltà. Presente anche l’assessore comunale Mariuccia Miccichè, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione all’iniziativa.

Alle 19 è stata celebrata la Messa solenne, durante la quale è stata impartita la benedizione alle neomamme. La manifestazione si è conclusa con una festa dedicata ai bambini e con il tradizionale lancio dei palloncini, insieme al gruppo folkloristico Don Guanella, in un clima di gioia e partecipazione.

L’iniziativa ha voluto rinnovare il messaggio di accoglienza e tutela della vita, sensibilizzando la comunità sull’importanza del sostegno alla maternità e della solidarietà verso chi attraversa momenti di fragilità.

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