Passeggiata della salute. Bellezza e promozione del territorio: obiettivi raggiunti

Circa 500 gli iscritti alla 3^ edizione della Passeggiata della salute con risveglio muscolare, svolta stamane lungo il litorale della Scala dei Turchi, promossa dal Lions Club Agrigento Host , presieduto da Giuseppe Caramazza, con il patrocinio del comune di Realmonte, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, per la realizzazione dell’evento. Numerose le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa, organizzata da Achille Furioso e dall’amministrazione comunale, finalizzata alla promozione delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio, all’attività motoria come preziosa abitudine utile a qualunque età per favorire un buon stato di salute ed alla raccolta fondi per i profughi del conflitto russo- ucraino, ospiti nel nostro territorio. La splendida location, ha favorito un clima di grande benessere, i partecipanti, dopo la passeggiata della salute, seguiti da istruttori qualificati, hanno assistito a momenti di intrattenimento musicale ed artistico, curati da Barbara Capucci, a cui è seguito un momento dedicato alle degustazioni di prodotti locali. “Una bellissima manifestazione – ha dichiarato il sindaco Sabrina Lattuca- quella di stamane, che lega il benessere,la bellezza e la solidarietà alla promozione del territorio. Ringrazio i partecipanti, gli organizzatori, il presidente del Lions Club Agrigento Host, il dott. Caramazza, l’ingegnere Furioso ed il prof. Beniamino Biondi”