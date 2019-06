Si è svolta sabato 22 giugno, presso l’Hotel della Valle, la cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Agrigento Host che quest’anno ha festeggiato il 60° anniversario.

La serata è iniziata con gli interventi delle autorità lionistiche tra i quali il Past Governatore Valerio Contraffatto ed il Presidente della zona 24 Giovanni Volpe. Tra gli ospiti anche Sebastiano Lo Monaco, regista teatrale, attore, drammaturgo italiano e attuale Direttore artistico del Teatro Pirandello, che nel suo intervento ha espresso l’apprezzamento per le attività portate avanti negli anni dal club, al quale è affezionato.

Il Presidente uscente, Sebastiano Milazzo, nel suo intervento ha ringraziato lo Staff, il Direttivo e tutti i soci per la collaborazione, l’affetto e l’amicizia, ingredienti per un anno sociale ricco di service ben organizzati, e ha ricordato i services svolti sia come singolo club, ultimo in termini temporali la ristrutturazione dell’area giochi inclusiva presso l’Oratorio Don Guanella, sia in collaborazione con gli altri clubs Lions e le diverse associazioni e clubs service presenti in città.

Il neo Presidente Emanuele Farruggia, ringraziando i soci per l’incarico che gli è stato affidato, consapevole della responsabilità e dell’impegno necessario per questo importante ruolo, nel suo discorso programmatico ha invitato lo Staff, composto da Giuseppe Caramazza (Segretario), Luigi Ruoppolo (Tesoriere) e Vincenzo Luparello (Cerimoniere), nonché, tutti i soci a continuare a fare squadra e soprattutto a spendere la professionalità di ognuno per un impatto significativo sul territorio. Appartenere ai Lions – ha aggiunto – è una scelta consapevole che prevede la condivisione e l’accettazione dei principi del codice lionistico. Nel suo programma, che ha illustrato per grandi linee, ha già previsto diversi services di solidarietà verso i più deboli, services di arte, cultura, nel campo medico e sportivo. E’ seguita la Cerimonia Ufficiale del Passaggio della Campana, con lo scambio del distintivo tra il Presidente uscente Sebastiano Milazzo e il Presidente incoming Emanuele Farruggia.