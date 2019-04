Pasquetta tra vento e maltempo in Sicilia: disagi anche nell’agrigentino

Pasqua e pasquetta all’insegna del maltempo in Sicilia. Ad Agrigento è nuvoloso al momento. Secondo le previsioni meteo di oggi la massima sarà di 21° e la minima di 13°. Più tardi il cielo potrebbe schiarirsi.

Anche oggi sono diverse le zone in cui forti raffiche di vento stanno soffiando causando non pochi disagi. Ad Agrigento grossi nuvoloni e un forte vento rischiano di scoraggiare anche i turisti più audaci che avevano scelto di trascorrere le vacanze pasquali nella Valle dei Templi. A Sciacca Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno dovuto lavorare non poco per mettere in sicurezza alcune strade cittadine in cui, a causa del vento, erano cadute palme e pali della luce.

Nel resto della Sicilia il risultato non cambia: circolazione ferroviaria sospesa in piu’ punti, per il maltempo, sulla linea Messina-Palermo. Dalle 6.50 e’ interrotto il tratto di linea fra Caronia e S. Stefano di Camastra, per la presenza di un albero sui binari. Sospesa la circolazione anche fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea “lento” che su quello veloce, per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno effettuando una ricognizione della linea per la verifica della linea elettrica. Trenitalia ha invece attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Barcellona e Palermo e tra Cefalu’ e Messina.

A causa del forte vento di scirocco restano ancora interrotti i collegamenti per Ustica, con il traghetto e l’aliscafo fermi in porto. Lo scirocco che sta sferzando l’isola sta creando disagi lungo le autostrade e le statali, e in particolare: sulla Palermo-Mazara del Vallo, vicino Montelepre e sui viadotti delle autostrade Palermo-Messina e Palermo-Catania; sulle strade statali 113, nei pressi di Cerda, e sulla Palermo-Sciacca, vicino Altofonte.