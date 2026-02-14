Si è svolto ieri a Catania, presso il Centro Congressi dell’AirPort Hotel, il consiglio regionale della Feneal Uil Sicilia che, all’unanimità, ha eletto Pasquale De Vardo nuovo segretario generale della categoria siciliana degli edili. Messinese, classe 1974, De Vardo vanta una lunga esperienza sindacale: già segretario generale della Feneal Uil Messina, poi alla guida della federazione Tirrenica Messina-Palermo e segretario organizzativo della federazione siciliana, assume oggi la guida regionale in una fase cruciale per il comparto delle costruzioni. Ai lavori hanno preso parte i vertici nazionali della categoria: il segretario generale Mauro Franzolini, che ha concluso i lavori, il segretario organizzativo nazionale Pierpaolo Frisenna, il tesoriere nazionale Vincenzo Mudaro, oltre al segretario confederale della Uil Messina Ivan Tripodi.

Nel corso del consiglio regionale, la relazione introduttiva del segretario uscente Nino Potenza e le conclusioni del segretario generale nazionale Franzolini, hanno affrontato numerosi temi centrali per il futuro del settore: la sicurezza sul lavoro, priorità assoluta in un comparto ancora segnato da gravi criticità; lo sviluppo e occupazione, con particolare attenzione alla qualità del lavoro e alla stabilità contrattuale; le emergenze e le criticità regionali, tra cui il disastro di Niscemi; le opportunità e le responsabilità legate ai fondi del Pnrr; le nuove prospettive offerte dalla programmazione dei fondi europei. L’elezione di De Vardo coincide con l’apertura della fase congressuale della Feneal Uil, che in Sicilia culminerà con la celebrazione del XIX Congresso regionale che si terrà a Palermo il 21 aprile 2026.

Nel suo intervento, il novo segretario generale Pasquale De Vardo ha ribadito l’impegno a rafforzare la presenza della federazione nei territori, a consolidare il confronto con le istituzioni regionali e a garantire tutele concrete ai lavoratori del settore edile, in una stagione che richiede visione strategica, responsabilità, unità sindacale e un impegno straordinario per mettere al centro i temi della sicurezza sul lavoro e della lotta al lavoro nero.

“La nostra azione – ha sottolineato De Vardo – dovrà essere orientata alla qualità del lavoro, al pieno coinvolgimento dei lavoratori stranieri e alla totale valorizzazione delle risorse straordinarie disponibili, affinché si traducano in sviluppo reale e occupazione stabile per la Sicilia”. L’elezione all’unanimità del nuovo segretario generale siciliano rappresenta un segnale di forte coesione interna e di fiducia nella nuova guida, credibile e collaudata, chiamata a condurre la federazione regionale in una fase di importanti trasformazioni economiche e sociali per l’isola in un clima di forte coesione e collegialità con tutti i dirigenti sindacali della Feneal Uil siciliana.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp