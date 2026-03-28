In vendita da oggi i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro di quanti vivono al nord, in occasione del prossimo periodo festivo della Pasqua. «Il Sicilia Express – dice il presidente Renato Schifani – è un’opportunità, per centinaia di nostri concittadini, per tornare nell’Isola per le vacanze pasquali. Il convoglio si aggiunge alla pianificazione ferroviaria ordinaria, è un treno speciale promosso dalla Regione e pensato per quanti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per l’indisponibilità di posti sugli altri vettori, inclusi gli aerei, o perché i prezzi erano troppo alti».

Nei giorni scorsi, la giunta Schifani ha autorizzato il finanziamento del servizio con circa 153 mila euro di fondi del bilancio della Regione. La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. I biglietti si potranno acquistare sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate) e sul sito di FS Treni turistici italiani, mentre per i dettagli sull’offerta commerciale sarà possibile consultare nei prossimi giorni il sito www.fstrenituristici.it. Il costo parte da 29,90 euro, secondo la tipologia dei posti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp