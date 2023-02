Pasoliniana, si proietta il docufilm “In un futuro aprile”

Prosegue la rassegna cinematografica “Pasoliniana”, organizzata dal Parco della Valle dei Templi e dal Centro Culturale “Pier Paolo Pasolini” di Agrigento per il centenario della nascita del poeta e regista. Il nuovo appuntamento dell’evento, patrocinato dall’assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana, con il contributo del Circolo Arci “John Belushi”, si terrà sabato 18 febbraio, alle 17:30, nella sala “Fazello” del museo archeologico “Pietro Griffo”. Sarà possibile, con ingresso gratuito, assistere alla proiezione di “In un futuro aprile”, un’opera che è anche un viaggio alla scoperta degli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini e della sua vita a Casarsa, in Friuli, attraverso la voce di suo cugino, il novantenne scrittore e poeta Nico Naldini. Il docu-film è diretto da Francesco Costabile e Federico Savonitto che sarà presente in sala.