Il 5 gennaio partono i saldi in Sicilia in concomitanza con il lungo weekend dell’Epifania. Le prospettive però non sono rosee. Il carovita frena gli acquisti e il nuovo anno ha portato con sé nuovi rincari. L’Osservatorio nazionale di Federconsumatori stima una stangata da 1.011,26 euro a famiglia. E nell’isola l’incremento è in linea con il dato nazionale.