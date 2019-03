Partito Democratico, Giovanna Iacono è il nuovo segretario provinciale

Il giorno 6 marzo 2019 si è riunita la Commissione Provinciale per il Congresso di Agrigento. In riferimento alle candidature a Segretario provinciale il Presidente, Maurizio Masone, attenendosi alle deliberazioni della CRC n. 8 e n. 9 ha provveduto alla ricezione delle istanze di candidatura a Segretario Provinciale. Alla scadenza delle ore 13,00 del 2/3/2019 il Presidente ha constatato la presenza di un’unica candidatura a Segretario Provinciale e precisamente di Giovanna Iacono nata a Agrigento il 14.6.1983 che ha presentato la formale documentazione come richiesta dai regolamenti e dalle s.m.i. consistenti nell’Istanza, nel programma, nella lista, nelle firme di presentazione in numero sufficiente a corredare l’istanza. Verificata la documentazione e constatata la presenza di questa unica candidatura alla carica di Segretaria Provinciale la Commissione delibera di proclamare Segretaria Provinciale del Partito Democratico della provincia di Agrigento Giovanna Iacono.

La Commissione Provinciale per il Congresso delibera di convocare l’Assemblea Provinciale il 23 marzo 2019 alle 16,00 in una sede da stabilire.