La famiglia Moncada scende in campo per l’Ukraina

Partiti i due pullman con destinazione Ucraina della Fortitudo Basket e dell’Associazione Agire Insieme. Per la Moncada un’altra vittoria arriva dall’operazione solidarietà. Su iniziativa della società guidata dal presidente Gabriele Moncada questa mattina partiranno dalla città dei templi due pullman carichi di aiuti umanitari in direzione Polonia. Rientreranno al PalaMoncada carichi di profughi ucraini. In viaggio sui pullman, per una distanza di ben 2886 km andata e 2886 ritorno, anche il videomaker Marco Gallo. Le interviste