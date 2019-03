Parte “Redazione Live”, ciclo di interviste esclusive con i protagonisti del territorio [VIDEO]

Parte “Redazione Live”, ciclo di interviste esclusive firmate AgrigentoOggi ai protagonisti della città.

AgrigentoOggi lancia il progetto editoriale “Redazione Live”, un ciclo di interviste esclusive ai protagonisti del mondo del turismo, della politica, della sanità e più in generale su temi di attualità quali Mandorlo in fiore, lavoro, occupazione, sviluppo, artigianato, cultura, approfonditi dal punto di vista dei cittadini, della città dei templi, della comunicazione e delle proposte. Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare e amplificare la riflessione sul contributo che ciascuno può dare alla crescita della città. La redazione del nostro quotidiano apre le porte quindi per un ciclo di nuove interviste condotte dal direttore Domenico Vecchio. Alla parte tecnica Francesco Novara.