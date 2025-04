Il treno della meraviglia accende Agrigento Capitale 2025!

Un convoglio d’altri tempi, ma con uno sguardo proiettato al futuro. Mercoledì 23 aprile partirà da Palermo un treno speciale diretto a Porto Empedocle, con tappe privilegiate al Giardino della Kolymbethra e al Parco archeologico della Valle dei Templi. A bordo, autorità, giornalisti e operatori del settore viaggeranno tra cultura, paesaggi e saporiper promuovere “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”.

La partenza è fissata per le 9:42 dalla stazione centrale del capoluogo siciliano. Ad accogliere gli ospiti, un treno turistico con carrozza ristorante e bar, pronto a raccontare un progetto ambizioso: il nuovo servizio straordinariopromosso da Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Un’anteprima riservata a pochi, che anticipa l’apertura al pubblico prevista per il prossimo autunno.

Durante il tragitto, momenti di spettacolo e approfondimenti culturali accompagneranno la presentazione ufficiale del servizio. A illustrare i dettagli, a bordo, saranno l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e quello alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, insieme a Pietro Fattori, responsabile della Comunicazione esterna e relazioni istituzionali della Fondazione FS, e al direttore regionale Trenitalia Sicilia, Vincenzo Pullara.

Presenti anche i vertici della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura italiana 2025, la presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello, il sindaco di Agrigento Francesco Micciché e altre autorità regionali e locali. Un viaggio simbolico e concreto, che segna l’inizio di un cammino verso un anno che si preannuncia straordinario per la città dei templi.

