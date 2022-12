Parte bene la stagione del vivaio del tennis club ” Città dei Templi”. La piccola e brava Flavia Schifano, riberese che ha aderito al progetto didattico sportivo del club agrigentino, perde in finale a Mascalucia (CT) nel torneo regionale FITP under 10. Rosee previsioni per tutto il gruppo di giovanissimi allievi della Basic School FITP seguiti dallo staff composto dai Maestri Giuliana, Riggio e Platania e dai Preparatori Fisici Nero e Moscato. Si prevede un 2023 ricco di tornei e soddisfazioni.