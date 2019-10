Parla al cellulare mentre guida, multato comandante vigili urbani del palermitano

Alla guida della sua auto aveva il cellulare in mano e stava telefonando. E’ stato bloccato dagli agenti della polizia Stradale sulla statale 113 nei pressi della piazza di Capaci (Palermo). Gaetano Fontana, comandante da circa 40 anni della polizia Municipale del piccolo centro alle porte di Palermo, l’ultimo giorno di servizio prima di andare in pensione non lo dimenticherà tanto presto.