La Dirigente Patrizia Pilato e l’Assessora Nuccia Albano

Si è parlato di pari opportunità e inclusione sociale questa mattina nel salone di San Pietro, durante l’ incontro voluto dalla Dirigente scolastica del Liceo “Leonardo” Patrizia Pilato. L’evento che rientra nell’ambito degli eventi programmati per il ciclo ”Il nostro 8 Marzo: Oltre”, ha avuto come ospite l’onorevole Nuccia Albano, Assessora regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. “Un onore avere con noi una donna come l’onorevole Albano che ha deciso di spendersi per la politica” – ha commentato la Dirigente Patrizia Pilato. All’ incontro erano presenti numerosi studenti del liceo agrigentino. “Un vero piacere parlare ad una platea giovane- ha detto l’ Assessora Albano- è a loro che dobbiamo parlare di argomenti così importanti per poter realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.