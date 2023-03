Parco archeologico Valle dei Templi, Giovanni Crisostomo Nucera nominato presidente

C’è la nomina da parte dell’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana del nuovo presidente del parco archeologico di Agrigento.

A ricoprire l’incarico sarà Giovanni Crisostomo Nucera e rimarrà sino al prossimo 19 luglio, data in cui è fissata la naturale scadenza del Consiglio. Una nomina che arriva dopo le dimissioni di Bernardo Agró a seguito di un’ordinanza del Gip di Marsala “per un’indagine a avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco archeologico di Selinunte”, di cui è stato per un periodo direttore.

“È necessario procedere, con la massima urgenza, alla ricomposizione del Consiglio con la nomina del nuovo Presidente del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa”, si legge nel

Decreto di nomina. Giovanni Crisostomo Nucera è in atto dirigente regionale alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento.