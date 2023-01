Parcheggio selvaggio nella Valle dei Templi: elevate 70 multe

Gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento, domenica primo gennaio, hanno elevato 70 contravvenzioni per divieto di sosta lungo via Panoramica dei Templi.

Le autovetture, di agrigentini e turisti, sono risultate posteggiate ovunque, ai bordi della strada, ma anche pericolosamente in curva, e in doppia fila. Controlli sono stati fatti anche lungo il viale Alberato, in contrada Sant’Anna e sotto il Tempio di Ercole.

La sosta selvaggia accade spesso, soprattutto in occasione della prima domenica di ogni mese, quando l’ingresso alla Valle dei Templi è completamente gratuito.