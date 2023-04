Parcheggio “selvaggio” alla Valle dei Templi e in centro: 110 multe

Raffica di multe per il “parcheggio selvaggio” lo scorso fine settimana. Gli agenti della polizia Municipale di Agrigento hanno elevato cinquanta multe sabato sera, durante i controlli in centro città per la movida. E sessanta invece nella mattinata di domenica, in occasione dell’apertura gratuita della Valle dei Templi. Il parcheggio “selvaggio” purtroppo continua ad essere un fenomeno insopportabile. Nella zona dei templi decine e decine di autovetture, appartenenti ad agrigentini e turisti, sono state lasciate in ogni dove lungo la via Panoramica dei Templi. Come succede oramai da tempo la prima domenica di ogni mese, complice la giornata di visite gratuite, masse di persone si riversano al Parco Archeologico. In tanti, purtroppo, parcheggiano la propria automobile dove capita dimostrandosi irrispettosi delle norme del Codice della strada.