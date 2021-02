“Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle”, parte la diffida del Comune

Comune di Agrigento ha inviato una pec alla ditta che gestisce il Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle, invitandola a mettersi in regola con il pagamento del canone. Secondo quanto riferisce l’assessore al Bilancio Aurelio Trupia, restano da versare parte del canone del 2018 e gli anni 2019 e 2020. La somma totale ammonterebbe a circa 220 mila euro considerato che il canone di un biennio è fissato alla somma di 160mila euro. Nell’atto di diffida si chiede alla ditta di mettersi in regola con i pagamenti, pena la rescissione del contratto. La questione in mattinata era stata sollevata anche da Giuseppe Di Rosa di Associazione Manilibere che con una nota ha invitato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a rescindere il contratto con immediatezza e per giusta causa. Per l’ex consigliere comunale si tratterebbe di un “danno erariale”. Va detto che in periodo di lockdown ed in tempo di pandemia la ditta ha ridotto drasticamente i ricavi. La questione del parcheggio di via Empedocle riguarderebbe anche altre strutture di proprietà del Comune che al momento sono gestite da privati. Non si esclude quindi che in futuro amministrazione comunale e privati debbano sedersi intorno a un tavolo per rivalutare il tutto.