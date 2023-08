Chiedeva, con insistenza ma anche minacciando, i soldi per consentire agli automobilisti di lasciare l’auto nell’area parcheggio Cesco Tedesco e piazzale Caratozzolo, di fronte al porticciolo turistico di San Leone. Alcune persone si sono rivolte al 112. E nella zona sono subito accorsi i poliziotti della sezione Volanti, che hanno immediatamente individuato e bloccato il parcheggiatore abusivo.

Il guardia macchine abusivo è un trentenne agrigentino. E’ stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per tentata estorsione. Inoltre è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore abusivo. La Polizia di Stato, su disposizione del questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, con continui controlli a sorpresa, non allenta la morsa per contrastare questo fenomeno, tra i più antipatici.