Parcheggi selvaggi e code in via Passeggiata Archeologica, Spataro: “Rimuovere le criticità”

“Parcheggi selvaggi e code chilometriche in via Passeggiata Archeologica e nei pressi dello svincolo di Porta Aurea. E’ uno scenario assurdo che da l’esatta idea di come viene governato il nostro territorio”. Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, lancia l’allarme sul rischio incidenti nei due punti viari nevralgici, in questo periodo particolarmente sotto pressione per l’eccessiva mobilità in direzione di San Leone e Villaggio Mosè. E questo accade perché i turisti parcheggiano le loro auto a bordo strada, anziché accedere ai parcheggi comunali gestiti dal Parco. “Ma i controlli dove sono?” , interroga Spataro che aggiunge: “Forse dovrà scapparci il morto o dovrà verificarsi qualche incidente grave prima di intervenire. E poi magari si andrà a caccia dei colpevoli e delle responsabilità. Occorre rimettere ordine e rimuovere subito le criticità. Il turista va certamente accolto degnamente, non va scoraggiato e nemmeno penalizzato, fermo restando che non gli si può consentire tutto. Specie se la sua condotta si traduce in un disagio per il cittadino di Agrigento che, in questo caso, decidendo di godersi le vacanze estive nella propria terra, si imbatte in un caos quotidiano durante il tragitto con destinazione la zona balneare e il Villaggio Mosè. Queste persone, allo stato attuale, sono costrette a fare ore di fila perché chi arriva ad Agrigento, in assenza di controlli, non si prende la briga di rispettare le regole e le elementari norme sulla sicurezza stradale. Il sindaco Miccichè, il commissario straordinario della ex Provincia regionale, Raffo, ed il comandante dei vigili urbani di Agrigento – conclude Spataro – si attivino immediatamente con i controlli ed evitino questo scempio e questi disagi. Occorre assumere opportunamente i provvedimenti del caso per scongiurare anche possibili circostanze funeste e spiacevoli”.