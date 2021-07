Parcheggi a servizio della frazione di San Leone: i piani del Sindaco

“Ringraziamo il Sindaco per aver dato seguito al nostro Ordine del Giorno avente ad oggetto le problematiche del piano parcheggi a San Leone”. Così i consigliere Zicari e Alongi che proseguono: “E’ stata una seduta di buona politica, una perfetta sintonia tra l’ Amministrazione Attiva ed il Consiglio Comunale, che ha arricchito di spunti e proposte il lavoro del Sindaco”.

“Per questa stagione ci dovremo “accontentare” del piazzale Corsini e dei parcheggi sul viale delle Dune, con i quali proporrò delle convenzioni.” Dichiara il Sindaco di Agrigento, Franco Micciche’, che prosegue: ” Per le stagioni future, invece, ho l’ambizione condivisa dalle Consigliere di #db ma anche da tutti i Consiglieri presenti in Aula, di realizzare almeno un paio di parcheggi nuovi, su terreni limitrofi alla zona balneare, che ho gia individuato: uno vicino al Viale Emporium, uno vicino al Viale dei Giardini ed uno vicino al porticciolo turistico. Sono in corso interlocuzioni con la Sovrintendenza, con il Demanio e con i privati proprietari per cercare di portare a casa questo storico risultato, grazie al quale potremo pedonalizzare maggiormente la zona costiera e renderla più vivibile. Accolgo il suggerimento del Consigliere Sollano di proporre delle convenzioni anche tariffarie con i parcheggi, al fine di renderli accessibili a tutti, e del Consigliere Bruccoleri, di non dimenticare di consentire il passaggio per i residenti ed il carico e scarico merci. Invito infine tutti i Consiglieri che hanno approvato la proposta, a sensibilizzare commercianti e cittadini sul valore e l’importanza di creare parcheggi e di avviare la ztl, così da rendere la nostra bellissima frazione balneare, una vera zona turistica, un volano per l’economia.”