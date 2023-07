A dare l’ultimo saluto a Papa Diop Madoke sono giunti in centinaia

“Papi” era un agrigentino! Così come agrigentini, siete tutti voi!” Il sindaco Franco Miccichè, intervenendo alla funzione pubblica all’aperto, autorizzata dalla Questura in piazza Ravanusella, ha voluto salutare, a nome della città, Papa Diop Madoke, colui che per decenni ha svolto il ruolo di “delegato” ai problemi delle comunità straniere. “Comunità, – lo ha ricordato il sindaco – ormai saldamente presenti nel nostro centro storico, da oltre quarant’anni”.

A dare l’ultimo saluto a “Papi” sono giunti in centinaia, non solo famiglie della comunità senegalese ma anche di quella maghrebina. La piccola moschea del centro storico è stata presa d’assalto e si è subito rivelata insufficiente a contenere tutti. Così, all’ultimo momento, è stato chiesto ed ottenuto, l’utilizzo della piazza. Nessun fiore, solo la bara di “Papi”, ricoperta da un velo ricamato finemente, deposta a terra, dopo la preghiera del venerdì, e tutt’intorno, assiepati, i suoi amici e i membri delle comunità. A celebrare il rito della preghiera l’imam senegalese Mbaye Ndiaye congiuntamente all’imam della moschea delle comunità maghrebine di piazzale Rosselli. Canti e preghiere in arabo. Poche decine di minuti tra silenzio e la voce rotta dall’emozione dell’imam. Quest’ultimo, rivolgendosi ai suoi connazionali, ha ricordato quanto ha fatto in tutti questi anni, Papa Diop Madoke, per l’integrazione e la convivenza ad Agrigento degli extracomunitari e degli stranieri in genere.

Al termine della funzione, la bara è poi stata caricata sull’auto funebre ed è partita alla volta dell’aeroporto. “Papi” infatti verrà sepolto nella tomba di famiglia, nel cimitero di Touba poco distante da Dakar. Adesso “il testimone” passa da “Papi” a Fall Mountaga, giovane venditore ambulante che in un certo senso dovrà reggere le sorti della comunità senegalese e portare avanti il lavoro d’integrazione fin qui svolto. A conclusione, una stretta di mano tra il sindaco e il nuovo “delegato”, ha suggellato il forte legame di amicizia esistente tra gli agrigentini e le varie comunità straniere.