Papa incontra sindaco di Lampedusa. “Le frontiere possono diventare finestre”

Papa Francesco ha incontrato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello, nell’ambito dell’udienza con i partecipanti al progetto europeo “Snapshots from the Borders” (Voci ed esperienze dai confini) che si è tenuta nella Sala Clementina del Palazzo Apstolico, a Roma.

“Le frontiere, da sempre considerate come barriere di divisione, possono invece diventare ‘finestre’, spazi di mutua conoscenza, di arricchimento reciproco, di comunione nella diversità; possono diventare luoghi in cui si sperimentano modelli per superare le difficoltà che i nuovi arrivi comportano per le comunità autoctone” ha detto il Papa nell’udienza con i partecipanti al progetto.