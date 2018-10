Paolo Rotondo ha firmato con Chieti

CHIETI: CONTRATTO ANNUALE PER PAOLO ROTONDO. Paolo Rotondo riparte dal Lazio, l’ormai ex centro della Fortitudo Agrigento ha trovato casa a Chieti. Il giocatore siciliano, sposato con un agrigentina, ha firmato fino a giugno e già nella serata di venerdì il 29enne pivot siciliano è tornato in campo dopo quasi un anno di assenza dai parquet nel derby vinto contro Pescara.

“Premetto che fisicamente sto molto bene – ha detto Paolo Rotondo nella conferenza stampa di presentazione – e sono fiducioso in vista del recupero totale grazie ai feedback degli ultimi mesi. Non vedo l’ora di aggregarmi alla squadra. Ho molta voglia di ricominciare a giocare e di aiutare i miei compagni di squadra, diversi dei quali già conosco per averci giocato contro negli ultimi anni. Spero di essere in grado di poter dare il mio apporto ad un roster che considero molto valido”

Dopo la parentesi biennale di Tortona (2013/15) chiusa con l’ultima stagione in Serie A2 Silver, arriva la chiamata dell’Unieuro 2.015 Forlì, società ambiziosa e desiderosa di salire nel secondo massimo campionato italiano. E le velleità dei romagnoli si riveleranno fondate con i forlivesi che festeggiano la promozione. C’è la riconferma nel roster biancorosso e Rotondo torna in Serie A2, chiudendo la stagione 2016/17 con la salvezza in finale playout proprio contro la Proger Chieti. La scorsa stagione è tornato nella sua Sicilia, alla Moncada Agrigento salvo restare ai box per tutto il campionato a causa di alcuni problemi di salute. Adesso si è ripreso completamente ed è pronto per ricominciare qui a Chieti,