Pannello di lamiera colpisce alcune auto: due feriti

Si è sfiorata la tragedia, ieri pomeriggio, lungo Corso Umberto I a Ribera. A causa delle forti raffiche di vento una lastra in lamiera usata come copertura del tetto dell’ultimo piano di uno stabile, è caduto sul selciato colpendo alcune auto in sosta.

Solo per una fortuna nessuno si trovava a passare in quel tratto di strada. Due anziani che si trovavano dentro una vettura, tuttavia, hanno riportato lievi traumi e sono stati soccorsi dal personale dell’ambulanza del 118.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e alcuni amministratori comunali che hanno accertato danni a diverse autovetture.