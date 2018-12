Palma di Montechiaro, trovato cadavere in una casa abbandonata

Nella giornata di ieri, a Palma di Montechiaro, è stato ritrovato il cadavere di uomo di mezza età all’interno di un immobile del centro. La struttura appare fatiscente e abbandonata e probabilmente veniva utilizzata dall’uomo come riparo notturno.

Non c’è certezza riguardo la causa del decesso che potrebbe essere avvenuto diversi giorni addietro e per cause naturali. Il cadavere è stato ritrovato in cattive condizioni forse per le intemperie climatiche e la presenza di animali selvatici.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia del cadavere per capire la causa di morte. L’età dell’uomo trovato privo di vita potrebbe aggirarsi intorno ai 50 anni, ciò non escluderebbe la possibilità che possa trattarsi del 42enne scomparso durante i mesi estivi.