Palma di Montechiaro, presentata la nuova Giunta comunale

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha nominato, questa mattina, la nuova giunta municipale che lo accompagnerà nella seconda e ultima metà del suo mandato. A metà legislatura, il primo cittadino, così come aveva promesso in campagna elettorale, ha azzerato la giunta per fare il punto della situazione.

Alla fine, Castellino, ha optato per un solo cambiamento: esce di scena Roberto Onolfo per fare spazio a Lorenzo Pace. Per il resto, la squadra è stata confermata in blocco e risulta composta da Giuseppe D’Orsi, Anna Maria Sanfilippo, Angelo Cottitto e Salvatore Castronovo.

“Da oggi – dice il primo cittadino – ricominciamo a lavorare a pieno regime per continuare a dare risposte alla cittadinanza. In questi primi due anni e mezzo di amministrazione abbiamo già dato notevoli risposte alla gente, abbiamo risolto innumerevoli problemi, abbiamo rilanciato l’immagine di Palma. Uno dei primi obiettivi che ci prefiggiamo è quello di cercare di diventare Capitale della Cultura nel 2021, siamo in corsa e ci vogliamo giocare al massimo tutte le nostre carte”.