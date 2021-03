Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino chiede di prorogare la zona rossa

Sono 137, in totale, i positivi a Palma di Montechiaro, malgrado la città del gattopardo, sia in zona rossa da ormai oltre 10 giorni. L’Asp agrigentina, ha comunicato, questa mattina, al sindaco, Stefano Castellino, 22 nuovi positivi e 5 guariti. Il sindaco, ha deciso di sentire la Regione e l’Asp, per valutare l’allarmante ed inarrestabile aumento continuo dei contagi, ed in sinergia verranno adottate ulteriori restrizioni. “Chiederò, inoltre, al Prefetto ed ai rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione ed indispensabile ausilio, di intensificare i controlli, sia con presidi fissi che mobili h24, insieme alla Polizia Municipale, che sta svolgendo un lavoro altrettanto encomiabile così come i volontari di Protezione Civile”.