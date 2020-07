Palma di Montechiaro, completato il rimpasto in giunta

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha completato il rimpasto in giunta come aveva anticipato nei giorni scorsi. In uscita Giuseppe D’Orsi e Angelo Cottitto. Entrano nella squadra di governo Salvatore Scopelliti e Salvatore Lauricella.

“Quando avvengono queste sostituzioni – dice il sindaco Castellino – è naturale che sono felici i nuovi entrati e un po’ meno quelli che escono. Ma devo dire che il 99 per cento degli assessori che sono usciti dalla giunta in questi tre anni, sono rimasti vicini alla mia amministrazione. Anzi, hanno continuato a rimanere vicini ed hanno anche dato una mano. Questo mi rende orgoglioso perché dimostra che questa gente condivide il progetto, non è attaccata alla poltrona. Con Cottitto e D’Orsi c’è e ci sarà sempre un grande rapporto di amicizia. Dei nuovi arrivati dico soltanto che ci daranno una grande mano per completare il programma presentato agli elettori”.

Il primo cittadino ha anche provveduto a distribuire le deleghe. In particolare, Salvatore Castronovo edilizia, urbanistica, patrimonio, attività produttive, mercati e fiere e programmazione comunitaria. Salvatore Lauricella servizi sociali, ambiente, diritti degli animali. Salvare Scopelliti servizi di manutenzione, Viabilità e trasporti, decoro e arredo urbano, servizi cimiteriali. Lorenzo Pace politoche del lavoro, volontariato e associazionismo, turismo, agricoltura e pesca. Megan Ferrante sport, spettacolo, servizi bibliotecari, politiche giovanili e pari opportunità.