Palma Ambiente : chiusura dell’anno 2019 in attivo

L’assemblea dei soci della Sscietà Palma Ambiente Srl ha approvato il bilancio 2019, chiudendo con un utile pari a 28.945 euro, dimostrando la bontà della scelta di questa Amministrazione.

Un risultato che riempie d’orgoglio il Sindaco nonché socio unico Stefano Castellino che ha fatto della gestione in house dei rifiuti una battaglia basata sui pilastri fondanti della Pubblica Amministrazione: economicità, efficacia ed efficienza.

“Il lavoro che questa società sta portando avanti – dice Stefano Castellino – è sotto gli occhi di tutti, Palma non godeva da decenni di un servizio così efficiente che si sta muovendo in tutta una serie di settori quali il verde e le aree pubbliche, il ritiro ingombranti, le bonifiche dei siti, la pulizia delle spiagge, la disinfestazione, etc. Siamo consapevoli che ci sono ancora delle zone che aspettano un intervento, ma il paese è vasto e lo stato in cui versavano molte aree era davvero indecoroso, dovuto ad anni di totale abbandono. Con un po’ di pazienza e fiducia si riusciranno presto a raggiungere tutti i quartieri: Palma non è mai stata così pulita, ma siamo certi che il lavoro da fare è ancora tanto e che il nostro territorio meriti ancora di più degli interventi che possano risaltarne la bellezza. Un ringraziamento al presidente Giuseppe Spina e al Cda composto da Lillo Inguanta e Dario Burgio, al Direttore Tecnico Francesco Lazzaro e tutti i lavoratori del cantiere, Piero Amorosia , Salvatore Domanti e tutta la struttura amministrativa per il lavoro svolto egregiamente fin qui. Ringrazio anche i lavoratori Esa che hanno scelto di prestare servizio per la nostra comunità”.