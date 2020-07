Palma, al via i lavori del campetto polivalente

Posa della prima pietra del Campetto Polivalente finanziamento nell’ambito del Pon Sicurezza 2007/2013 – Piano d’Azione Giovani Sicurezza e Legalità, adottato dal Ministero dell’Interno. L’importo dell’opera ammonta a 635mila euro. Un altro risulrato raggiunto dall’amministrazione Castellino, una valvola di sfogo importante per i giovani e, non solo della cittadina.

“Un ringraziamento particolare – dice il sindaco Stefano Castellino – va all’sssessore Angelo Cottitto che nel 2012, in qualità di vicesindaco, ottenne questo importante finanziamento e che oggi da assessore vede l’avvio dei lavori di un progetto che rischiava di non vedere la luce. Il Finanziamento, negli anni, si era praticamente perduto, e la mia Amministrazione grazie al lavoro svolto dall’ufficio tecnico, ha consentito di recuperare questa importante opera”.

Il Sindaco Stefano Castellino, ringrazia il Ministero dell’Interno ed i funzionari che hanno dimostrato enorme sensibilità, il Consigliere Massimo Amato per la collaborazione istituzionale, l’Assessore allo Sport Giuseppe D’Orsi per il fattivo supporto, l’Arch Salvatore Di Vincenzo e tutto l’ufficio lavori pubblici per l’instancabile lavoro.

“Tra pochi mesi – conclude il primo cittadino – i nostri giovani ed i nostri sportivi avranno a disposizione una struttura polivalente dove poter esercitare diversi sport come il calcio, la pallavolo, basket e altri ancora”.