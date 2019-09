Pallavolo Aragona, venerdì amichevole a Marsala

E’ iniziata la quarta settimana di preparazione atletica per la SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA in vista del campionato di serie B1 che comincerà il prossimo 19 ottobre, con la sfida casalinga, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 15:30, contro il Connetti.it Chieti. Le giocatrici, agli ordini dello staff tecnico, si allenano al mattino in sala pesi e al pomeriggio al PalaNicosia per affinare la tecnica e perfezionare gli schemi. Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione. Le atlete stanno raggiungendo una forma fisica ottimale. L’ultima arrivata, la fortissima opposta Ramona Aricò, si sta inserendo perfettamente nel gruppo e potrebbe giocare alcuni scampoli di amichevole contro il Marsala di A2. Il test match è in programma venerdì 27 settembre al palasport “Fortunato Bellina” di Marsala, con inizio alle ore 18.