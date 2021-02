Pallavolo Aragona ti presento il tuo avversario: Egea Pvt Modica

Sabato 6 febbraio, per la terza giornata del girone E2 della serie B1 della pallavolo femminile, la Seap-Dalli Cardillo Aragona affronterà (alle ore 18) al PalaNicosia la squadra dell’Egea Pvt Modica. La formazione ragusana si trova all’ultimo posto in classifica, a causa della doppia sconfitta maturata nelle due giornate iniziali. Ma questo non deve trarre in inganno, in quanto è di tutto rispetto il roster allestito dal Presidente Bartolo Ferro, che del resto non ha nascosto ambizioni di alta classifica ad inizio campionato. La squadra iblea è guidata da Corrado Scavino, modicano, uno dei più esperti e profondi conoscitori del volley meridionale e siciliano in particolare, a conferma di ciò il fatto che questa sia la sua ventesima stagione quale capo allenatore.

Punta di diamante della formazione ragusana è la palleggiatrice Sofia Turlà, classe 1998, di Modica. Cresciuta nel Casal de Pazzi (uno dei vivai più prolifici nel panorama del volley italiano femminile), conquista ben tre scudetti in ambito giovanile con la squadra laziale, può vantare partecipazioni nelle categorie superiori (A1 e A2) nonchè un’esperienza nel massimo campionato tedesco, 1 Volleyball Bundesliga, con la formazione dello Straubing. Poi Fabiola Ferro, classe 1986, di Modica, martello-ricevitore, capitano della squadra, è un volto conosciuto del volley agrigentino per aver militato, lasciando ottimi ricordi, nella stagione 2013-14 nel Volley Akragas di Mister Valerio Lionetti. L’altro martello-ricevitore è Matilde Giardi, classe 1998, da Siena, può vantare anche ottime esperienze nel beach volley, avendo nel suo curriculum la vittoria di un campionato nazionale universitario nel 2018. Al centro, molto pesante si sta rivelando l’assenza di Erika Dell’Ermo, infatti la forte centrale beneventana si è gravemente infortunata ai legamenti durante il pre-campionato, e starà ancora a lungo fuori dal parquet. Al suo posto, Asia Leandri, classe 2001, centrale veneziana, una giovane assai promettente, che nel suo palmares vanta già uno scudetto giovanile. Completa il reparto al centro Fulvia Gridelli, classe 1995, originaria di Monfalcone (Gorizia) e come opposto Dalhis Liguori, italo-cubana, classe 1997 per 183 cm di altezza.

Nel ruolo di libero, a comandare la ricezione c’è Elena Ferrantelo, classe 1997, di Castelvetrano. Completano il roster modicano: il secondo libero Sara Asero (classe 2002), il martello Chiara Capponi (2001), Ludovica Fabbo (2003) palleggiatrice e Jennifer D’Antoni (2002) opposto mancino.