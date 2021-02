Pallavolo, Aragona paga le assenze: il derby è di Messina

Prima trasferta e prima sconfitta per la Pallavolo Aragona. Il derby è dell’Akademia Sant’Anna Messina. In un palazzetto vuoto a causa delle restrizioni per il Covid-19 Aragona paga a caro prezzo l’assenza del palleggiatrice Valeria Caracuta, a casa per virus intestinale, ed escono sconfitti per 3-1 con i messinesi che ottengono 3 punti preziosi al termine di una sfida piena di alti e bassi. Nel primo parziale Aragona mostra carattere ma poi ha tanto da recriminare. La partita si è decisa nel terzo set, quando Aragona avanti 11-17 si è fatta rimontare sino a cedere 25-23 Una sfida, come detto, compromessa dall’assenza improvvisa e all’ultimo minuto della Caracuta. La nuova arrivata, Dell”Amico, che non giocava una partita dal gennaio 2020, non demerita, ma paga l’assenza di intesa con le compagne, soprattutto con la Stival, servita poco e male. Alla fine solo 9 punti per la piemontese che viaggiava alla media di oltre 20 attacchi vincenti a partita. La squadra di Dagioni ha sofferto anche in ricezione e perso nettamente il confronto al centro della rete, la Bilardi e una scatenata ex Ambra Composto.

Tabellino: Moneta 16, Cappelli 15, Stival 9, Murri 8, Borrelli 3, Dell’amico 1, Beltrame 1

Parziali: 22-25;25-16;25-23;25-20