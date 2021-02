Domani, sabato 13 febbraio, alle ore 17, la Seap Dalli Cardillo Aragona giocherà in trasferta contro il forte Messina per la quarta giornata di andata della prima fase del campionato di serie B1, girone E2.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona, a partire dalle ore 16:50.

Presentano il derby siciliano l’allenatore Massimo Dagioni e il libero Federica Vittorio. Guarda il video